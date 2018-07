Nova temporada da série deve estrear em setembro e impulsionará serviço de vídeo do Yahoo. FOTO: Reprodução Nova temporada da série deve estrear em setembro e impulsionará serviço de vídeo do Yahoo. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma das séries mais aclamadas pela crítica nos últimos anos teve sua produção cancelada pela NBC em maio, mas vai voltar à ativa graças… ao Yahoo. Trata-se de ‘Community’, programa que contava com Chevy Chase (“Férias Frustradas de Verão”) e Alison Brie (de “Mad Men”) e foi sucesso de crítica, embora não tenha nunca alcançado o grande público.

Em sua sexta temporada, a série vai fazer parte do acervo do Yahoo Video Screen, serviço de vídeo que a empresa de Marissa Meyer planeja lançar em breve. “Estou entusiasmado em dizer que Community vai voltar para sua sexta temporada”, disse o criador da série, Dan Harmon, em um comunicado. De acordo com o texto, a série deverá manter seu elenco original e continuará a ter episódios de meia hora de duração.

De acordo com um tweet do próprio Yahoo, a série deverá ter sua nova temporada até o final de setembro – período em que normalmente estreiam novos programas na TV americana, após o fim do verão.

Para analistas, Community é um ótimo começo para o Yahoo, por sua capacidade de carregar fãs da TV para o formato de streaming. É um modelo que já foi adotado antes pelo Netflix, que resgatou Arrested Development, outra série com caráter cult. Mas não é só isso: para 2015, o Yahoo Screen deverá ter duas séries originais: Outer Space, uma comédia de ficção científica, e Sin City Saints, sobre um magnata do Vale do Silício que compra um time de basquete em Las Vegas.