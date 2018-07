Yellow Submarine volta aos cinemas em versão 3D

A Disney confirmou entre seus projetos de animação para os próximos anos a releitura de “Yellow Submarine” – o desenho animado musical dos Beatles lançado originalmente em 1968. A nova versão do filme, anunciada na D23 Expo, será dirigida por Robert Zemeckis (“De Volta para o Futuro”) e usa a tecnologia 3D, além de já contar com as liberações para o uso de todas as 16 canções originais.

14/09/2009 | 19h54