NOVA YORK – O valor das ações do Yelp, site que reúne críticas de consumidores sobre produtos e serviços dos Estados Unidos, aumentou em mais de 60% nesta sexta-feira, 2, em sua estreia no mercado, pois os investidores se apressaram para comprar uma porção do crescente mercado de publicidade.

Na quinta-feira, o Yelp realizou sua Oferta Inicial Pública de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York. Cada ação saiu por US$ 15 por ação, acima da faixa de preço prevista (de US$ 12 a US$ 14).

Nesta sexta,as ações da empresa chegaram a subir 61,5%, indo a US$ 24,23 durante a tarde. Com esse preço, a empresa fica avaliada em aproximadamente US$ 1,43 bilhão e seus papeis são cotados em aproximadamente 17 vezes sua renda de 2011.

O Yelp, que tem cerca de 25 milhões de resenhas em seu site, oferece críticas de diversos tipos de negócios e serviços. A empresa de oito anos de idade, fundada pelos engenheiros do PayPal Jeremy Stoppelman e Russel Simmons, nasceu quando Stoppelman fez uma busca para encontrar um médico e obteve apenas uma lista genérica sobre sites de seguros de saúde.

