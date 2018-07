Empresa entrou com pedido para abrir capital e negociais ações na bolsa

EUA – A Yelp, companhia que administra um website de resenhas online, arquivou nesta quinta-feira um pedido de IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) de US$ 100 milhões.

Uma parcela das ações seria emitida pela Yelp, enquanto o restante seria vendido por alguns investidores.

A Yelp, que possui mais de 22 milhões de resenhas de negócios, que incluem dentistas, restaurantes e encanadores, afirma ter tido uma média de 61 milhões de visitas no último trimestre.

Mais cedo este mês, o Wall Street Journal publicou que a Yelp estava planejando um IPO que poderia avaliar a companhia em até US$ 2 bilhões.

/ REUTERS