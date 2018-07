Agora há pouco, o pessoal da organização daqui da Campus Party fez uma coletiva de imprensa. Nada de muita novidade: polêmica do Counter Strike, quais as diferenças do evento com o da Espanha, etc. Tudo o que a gente já falou no Link desta segunda ( www.link.estadao.com.br/index.cfm?id_conteudo=13022 )… Mas uma coisa, sim, chamou a atenção: ao contrário da maioria dos eventos de “nerds faixa preta”, o acampamento hippie-nerd Campus Party tem mulher, sim. Elas não são a maioria, mas são 22%. Só para comparação, no ano passado, na Espanha, a participação foi de 13%.

No meio de muitas câmeras, microfones e flashs (é sério, é difícil algum evento de tecnologia atrair tanta mídia no Brasil; deve aparecer até no Jornal Nacional), os organizadores mostraram os números da festa. Lá vão:

- 3,3 mil participantes

- 1.800 acampados

- 60% dos inscritos, ou 2,8 mil pessoas, já chegaram na Bienal.

Quanto às suspeitas com relação à suficiência de espaço para as barracas, como o blog mostrou abaixo, a organização disse, sim, que haverá lugar para todos. “Temos espaço para 900 barracas”, disse o diretor de comunicação do evento, Roberto Andrade. “Só que as pessoas terão de dividir as barracas, Em cada uma, deve dormir duas pessoas.”

Pois é. Espírito de compartilhamento até na hora de dormir. É ou não é uma barraca 2.0?