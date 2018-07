O ator Aaron Paul como Jesse, em ‘Breaking Bad’. FOTO: Reprodução O ator Aaron Paul como Jesse, em ‘Breaking Bad’. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Say my name! O ator Aaron Paul, conhecido pelo papel de Jesse na série Breaking Bad, um dos maiores sucessos recentes da TV (e da Netflix) nos EUA, acaba de lançar um novo aplicativo, inspirado em seu papel no programa.

“Yo Bitch” é o nome do app, que tem como função mandar a mensagem “Yo Bitch” (e aí, p***, em tradução literal), um dos bordões de Jesse, para os contatos do usuário. Além do bordão, o usuário pode comprar pacotes personalizados para alterar a frase para contextos mais adequados, como “Hello Bitch” (Olá, P***!), ou “How?, Bitch” (Como assim, p***?). Os pacotes custam cerca de US$ 1.

O próprio Aaron Paul anunciou o lançamento do produto em sua conta no Twitter:

Yo Bitch! To everyone that has ever asked me to call them a bitch, here you go. It’s an App Bitch! Happy Holidays. https://t.co/CjS1rcSROe — Aaron Paul (@aaronpaul_8) December 5, 2014

Apesar do xingamento, entretanto, o app não pretende ser ofensivo: em quase todos os seus usos, o termo chulo bitch aparece com asteriscos. Simpático. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para iOS.

Telas do aplicativo lançado por Paul, o Yo Bitch! FOTO: Reprodução Telas do aplicativo lançado por Paul, o Yo Bitch! FOTO: Reprodução

O aplicativo de Aaron Paul, no entanto, não é o primeiro a investir no minimalismo das comunicações: febre durante o ano de 2014, o app Yo tinha como única função mandar a mensagem “Yo” (E aí?) para os contatos. Saiba mais sobre ele na reportagem especial do Link.