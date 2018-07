YouPix premia melhores do Twitter

Acontece às 21 horas no Museu da Imagem e do Som o evento youPIX Loading, que premiará os melhores usuários do Twitter em 2009. As categorias julgadas serão @ do ano, #FollowFriday do ano, Melhor hashtag, Twittada do ano, Twitter do Ano, Melhor Twitter Fake, Twitteiro mais chato do ano, Twitter Fail do Ano, Melhor Twitter NOT, Twitter Musa, Twitter Muso, Melhor Avatar e Melhor Twitter Fight (ufa!).

20/10/2009 | 20h19

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo