Na terça-feira, 23, o auditório do Museu da Imagem e Som em São Paulo recebe o início da oitava edição do YouPix, evento semestral que coloca em debate os temas mais quentes da internet — não sem um pouco de brincadeiras, como a aula de escovação dos dentes que será ministrada por David, o garoto que teve uma grande viagem de óxido nitroso após sair do dentista e virou pop-star da web com o vídeo “David After Dentist”. O Link conversou com o pai dele — o autor do vídeo — e a história toda está alguns parágrafos abaixo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Atualmente, na web, não está rolando apenas um grande tema. Na verdade, são vários macrotemas acontecendo simultaneamente”, explica Bia Granja, organizadora do evento. “E para esse YouPix tentamos pegar os assuntos mais latentes.”

Mesmo diante dos vários assuntos quentes, um se sobressai: “Queremos muito falar sobre o protagonismo na web. Isso da pessoa de repente criar uma série de vídeos, ou um blog e de repente passar a ser relevante para milhares de seguidores. E isso leva ao outro papo, que é, como funciona a lógica desses novos comunicadores, que às vezes influenciam muito mais meios tradicionais”.

A entrada é gratuita e você pode fazer uma pré-inscrição aqui. Porém, para quem chegar no Museu da Imagem e Som e der de cara com o auditório lotado, vai poder acompanhar tudo do lounge. Mas que graça tem? A graça é que serão servidos cerveja e amendoim de graça a noite toda e todos poderão acompanhar os debates por um telão e sentados em pufes.

A abertura do evento, às 19h30 do dia 23, traz um tema sério: o quão globalizante é a internet? Assim como é atribuída à indústria de massa, ela pode apagar tradições locais em prol de uma padronização mundial? E também, o quão abertas são as “internets” dos países a influências estrangeiras?

Para tratar do assunto, Ethan Zuckerman, pesquisador do Berkman Center for Internet and Society da Universidade de Harvard e que recentemente usou o viral “CALA BOCA GALVÂO” como exemplo do como as pessoas podem usar mal a web para disseminar cultura e informação. Participam também Pedro Doria, editor-chefe de Conteúdos Digitais do Grupo Estado e colunista do Link; Cris Dias, da Creative Technologist da JWT Brasil; Tiago Dória, jornalista e pesquisador de mídia; Rene de Paula, profissional interativo da Locaweb. Os debates serão mediados por Bob Wollheim, publisher da SIXPIX Content.

No dia 24, a parte mais sisuda fica por conta do debate sobre quem são os novos formadores de opinião. A conversa será mediada por Alexandre Matias (editor do Link) e uma das presenças no palco será de PC Siqueira. A parte engraçada da quarta-feira será o show de Ximbica, que faz versões esdrúxulas para músicas famosas e o concurso de Cospobre: quem estiver trajando a melhor fantasia de webcelebridade ganhará um prêmio.

Quinta-feira, 25, seriedade e diversão andarão juntas. Isso porque o principal debate da noite será sobre o crescimento da exposição das pessoas na internet. Desde gostos como filmes e bandas que se gosta, até informar cada passo que você dá pelo Foursquare chegando ao limite de abrir a intimidade de seu quarto para uma legião de desconhecidos na Twitcam. Tem limite? Antes, será feito um desfile de garotas trajando lingerie. Tudo normal, não fossem essas garotas aquelas que colocaram fotos em seus perfis no Twitter usando apenas roupas íntimas e fazendo com que todos soubessem que aquele era o #Lingerieday.

O último dia reserva dois eventos interessantes. Primeiro, será feita algo como uma oficina, para tentar ajudar os presentes a tocarem seus blogs de forma que eles cresçam e venham até a dar lucro. E por fim, o surgimento de milhares de vídeos com novas dublagens, colagens de músicas, intervenções em fotos, é o novo caminho da arte? O recriar toma cada vez mais conta do criar ou sempre foi assim, é que os debatedores tentarão entender.

A agenda completa do evento você confere aqui.

“Is this real life?”

Naquele dia, o norte-americano David DeVore se viu responsável por uma tarefa que geralmente não era de sua alçada. Sua esposa tinha que trabalhar e ele ficou responsável por levar o filho, também David, ao dentista. O pequeno, na época com 7 anos, tinha um dente entra que deveria ser retirado. Tudo bem. Lá foram pai e filho ao encontro do doutor. Como poderiam imaginar que uma simples ida ao dentista fosse mudar completamente a vida de toda a família e transformar o garoto em celebridade, daquelas que aparecem em comercial do Superbowl?

“Ficou ao meu encargo levar David ao dentista. E no mesmo dia eu tinha comprado uma câmera. E essa combinação que gerou o vídeo, eu estava ali com o aparelho na mão e resolvi registrar o que parecia ser uma passagem engraçada da vida do meu filho”, explica DeVore, em entrevista, ao Link sobre como foi feito o hit “David after the dentist“, já visto mais de sete milhões de vezes no YouTube. Agora, pai e filho vem ao Brasil participar do YouPix, na terça-feira, 23.

Há dois anos que DeVore trabalha apenas com a renda que o vídeo proporciona. Ela pode vir tanto de comerciais (junto com Beyoncé e outras webcelebridades, foi umas das estrelas de um comercial do Superbowl) como da venda de artigos como canecas e camisetas sobre o vídeo. Mas a principal fonte de renda é o acordo com YouTube: o site veicula publicidade no vídeo e divide o bolo com o autor.

“Eu não tinha nenhuma expectativa. Nunca tinha feito nada parecido e só coloquei o vídeo no YouTube um ano depois de o ter gravado. Eu já tinha subido o Facebook, mas precisava de um link para mostrar a quem não estava lá. O que eu sei é que três dias depois o vídeo já tinha sido assistido quase 4 milhões de vezes”, relembra DeVore.

DeVore não acredita que a enorme exposição possa ser prejudicial ao seu filho. Garante que quase ninguém o reconhece na rua (“Só logo depois dele aparecer em um programa de televisão”) e que a intimidade da família nunca foi invadida. Questionado sobre quais são seus planos para quando o vídeo parar de render frutos, DeVore se mostra tranquilo: “Toda vez que eu penso que acabou, acontece algo. Já se forma dois anos e aqui estou eu, indo ao Brasil para falar disso. Não quando realmente vai parar de dar lucro, mas quando parar, eu penso que estarei capacitado para trabalhar nessa área de comunicação digital, afinal, já são dois anos que eu viajo para falar e aprender mais sobre o tema”.