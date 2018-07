O YouTube confirmou nesta segunda-feira, 9, que vai expandir o acervo do seu serviço de aluguel de filmes nos Estados Unidos e vai adicionar 3 mil títulos à coleção do YouTube Movies. No fim de abril, uma reportagem do site The Wrap afirmava que o Google tinha fechado acordos com os estúdios Warner, Universal e Sony para ampliar a oferta de alguel de filmes. O serviço está disponível apenas nos Estados Unidos.

Em um post com o título “Bem-vindo ao futuro do vídeo. Por favor fique por um tempo” e assinado pelo diretor do YouTube Salar Kamangar, a empresa disse que os usuários do YouTube assistem “apenas” a 15 minutos de vídeos no site por dia e “passam 5 horas vendo TV”, e espera mudar esse cenário com a expansão do serviço. Junto com os filmes, o YouTube quer relacionar o conteúdo produzido e publicado pelos usuários do site, como paródias, remixes, trailers, extras e cenas por trás das filmagens.

Kamangar, porém, não especificou quais estúdios fazem parte da nova empreitada de serviço de aluguel de filmes por streaming. Outro post no blog oficial do YouTube afirma que será possível assistir a filmes de “quatro grandes estúdios”, que incluem “desde clássicos como Clube dos Pilantras, Os Bons Companheiros, Scarface, Taxi Driver a lançamentos blockbusters como A Origem, O Discurso do Rei, Entrando Numa Fria Maior Ainda Com a Família, O Besouro Verde e Meu Malvado Favorito“. O YouTube afirmou ao TechCrunch que a parceira inclui filmes dos estúdios Universal, Sony Pictures e Warner Brothers. Os lançamentos vão custar a partir de US$ 3,99 e os filmes de catálogo, a partir de US$ 2,99.

A novidade é o segundo grande movimento do YouTube para tentar alcançar ampliar a audiência de vídeos na internet, focando no conteúdo tradicional de TV e cinema.

Há um mês, o site anunciou o lançamento de um canal de vídeos ao vivo e com qualidade profissional produzidos por parceiros do YouTube. Segundo reportagem do Wall Street Journal na época, a novidade fazia parte de uma grande reestruturação do YouTube que envolvia o investimento de US$ 100 milhões.

Também no mês passado, o site transmitiu ao vivo o casamento do príncipe William e Kate Middleton e os shows do festival Coachella nos EUA. Em março, o site também transmitiu o carnaval de Salvador.