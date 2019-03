Dado Ruvic/Reuters YouTube vai tirar o foco da produção de conteúdo original

Enquanto a Apple se prepara para anunciar seu próprio serviço de streaming ainda nesta segunda, 25, o YouTube está silenciosamente abandonando essa disputa. Segundo a Bloomberg, o Google decidiu cancelar a produção de conteúdo original para o seu serviço de vídeos. Teriam sidos cortadas as produções de dois programas Origin e Overthinking with Kat & June, além de outros dois ainda em fase de produção que não tiveram os nomes revelados.

A ideia é que o YouTube Premium, serviço pago do site de vídeos que oferecia programação original, passe a focar mais em música e games. Conteúdos exclusivos passarão a ser produzidos entre Google e canais já estabelecidos no YouTube, o que elimina a produção exclusiva de programas mais caros. De acordo com a reportagem, o Google não está aceitando mais roteiros.

Embora seja um segmento que vem atraindo atenção de diversos gigantes da tecnologia, a produção de conteúdo original é uma aventura cara. Especula-se que a Apple gastará US$ 2 bilhões para levantar o seu serviço de streaming. Já a Netflix tem dívida estimada em US$ 12 bilhões, com a maior parte do montante referente à produção de programas originais.

No ano passado, o YouTube gerou US$ 15 bilhões em anúncios mesmo sem contar com uma programação forte. O Google, assim, concluiu que focaria menos em um modelo de assinaturas com programas bancados inteiramente pela companhia, e mais em música e games com programação criada por patrocinadores e anunciantes. O Google não comentou o assunto.