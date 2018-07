Gif extraído Gif extraído desse vídeo

SÃO PAULO – O YouTube começou a colocar em prática em canais selecionados a opção de compartilhar parte de um vídeo em formato de gif, com a possibilidade de selecionar o trecho e incluir palavras ou frases (na fonte tipicamente usada em memes) na parte superior ou inferior do vídeo.

O Gizmodo listou alguns dos canais que já tem a opção habilitada. São eles o Epic Rap Battles, Vi Hart, Black Nerd Comedy e The Young Turks. Canais populares brasileiros como Porta dos Fundos e Canal Parafernalha ainda não apresentam o novo recurso.

Para gerar o gif, basta ir na opção Compartilhar (abaixo do vídeo) e selecionar “GIF”. Uma régua com o vídeo aparece abaixo com duas barras azuis limitando o tempo do trecho selecionado, que pode ser no máximo seis segundos.

Abaixo, o campo opcional de texto superior e inferior. Ao lado, é possível ver uma prévia do gif em ação. Feito o processo, basta clicar em “Criar GIF”. Um link direto e outro já com o código iframe (para incorporar) são então gerados com 480 de largura – mas é possível editar manualmente em seguida.

O YouTube já havia adiantado o novo recurso em um vídeo publicado no mês passado (a partir de 01’12”).