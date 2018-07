O YouTube estreou o Leanback, sua versão com interface amigável para televisões. Trata-se de um YouTube simplificado, com fácil acesso a vídeos relacionados, indicações e feeds de amigos, 100% acessível pelas setas do teclado. Veja uma demonstração do Leanback em funcionamento:

A primeira vez que vimos uma demonstração do Leanback foi em maio, quando o Google TV foi anunciada. A ideia do Google, com o lançamento dessa interface, é facilitar o acesso do site em uma tela de TV.

O outro lançamento do YouTube é na área de celulares. O site agora oferece uma versão muito mais amigável para dispositivos móveis, melhor que a navegação por meio de qualquer aplicativo dedicado, incluindo o do iPhone (que é nativo). O novo YouTube mobile é totalmente baseado em HTML5:

