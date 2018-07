Por Larissa Fafá

Página tem cerca de 1 bilhão de visitas por mês. FOTO: DIVULGAÇÃO Página tem cerca de 1 bilhão de visitas por mês. FOTO: DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO – O YouTube pode estar perto de lançar seu serviço de música pago chamado Music Key. De acordo com reportagem do jornal Financial Times, a empresa do Google fechou um acordo com a agência Merlin, que representa mais de 2 mil selos independentes de música, como a XL Recordings, Epitaph e Domino.

A empresa já tinha assinado acordos com os maiores selos fonográficos no início do ano, mas teve problemas com as negociações com a Merlin envolvendo os termos de licença do novo serviço. A empresa chegou a ameaçar bloquear os vídeos de artistas da agência, como Artic Monkeys e Adele, se os seus acervos não fossem incluídos no acordo para a criação do serviço de assinatura.

Com o acordo, o YouTube deve lançar o serviço de streaming de música nas próximas semanas e fazer concorrência com o Spotify, que atua no Brasil desde maio deste ano. O YouTube não confirmou exatamente quais recursos serão oferecidos, mas usuários esperam ter acesso a vídeos e músicas sem publicidade e conteúdo offline.

A assinatura do serviço será de US$ 7,99 e estará disponível inicialmente nos Estados Unidos e em outros seis países da Europa. A empresa disse, embora vagamente, estar mirando principalmente em usuários que escutam muita música, todos os dias.