O YouTube, plataforma de vídeos do Google, enfrentou instabilidades na noite desta terça-feira, 18. Em vez de carregar players de vídeo, as páginas iniciais do site e do aplicativo exibiam apenas uma tela vazia. Mais de 9 mil usuários reportaram o problema, que começou por volta das 23h30 (horário de Brasília), ao site DownDetector, especializado em detectar falhas em serviços na internet.

Horas antes, a empresa já havia informado pelo Twitter sobre um problema para assistir e fazer upload de conteúdo, mas afirmou que ele foi consertado. “Se você não conseguiu subir ou assistir vídeos no YouTube (incluindo lives) nos últimos 45 minutos — o erro já foi resolvido”, escreveu a plataforma.

If you were having issues uploading or watching videos on YouTube (including live streams) in the last ~45 mins – this issue has been fixed.

Note: if your video is processing, it should complete now – otherwise you may need to reupload.

Thanks for all of your reports!