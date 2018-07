O site que começou com um vídeo filmado em um zoológico hoje recebe mais de 60 horas de vídeo por minuto

SÃO PAULO – Parece que foi ontem. Numa mesma segunda-feira, há sete anos, aparecia o primeiro vídeo no YouTube: o cofundador do site, Jawed Karim, aparece no Zoológico de San Diego em um vídeo de 19 segundos. O vídeo foi colocado no ar por Yakov Lapitsky, empregado da empresa, no dia 23 de abril de 2005:

O site cresceu rapidamente e, em outubro de 2006, foi comprado pelo Google por US$ 1,65 bilhão. “A equipe do YouTube construiu uma plataforma de mídia poderosa e empolgante que complementa a missão do Google de organizar informações mundiais e torná-las universalmente acessíveis e úteis”, disse na época Eric Schmidt, então diretor executivo do Google.

Hoje, segundo a empresa, a cada minuto os usuários sobem 60 horas de vídeo no YouTube. Mais de quatro bilhões de vídeos são assistidos todos os dias. Em 2011, o YouTube tinha mais de 1 trilhão de visualizações — isso representa 140 visualizações por cada habitante da terra.