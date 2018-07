‘Blur Faces’ tem a intenção de manter o anonimato de pessoas em vídeos e facilitar divulgação de denúncias

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 18, o YouTube lançou uma ferramenta que borra os rostos de pessoas em vídeos nos quais se queira preservar o anonimato dos indivíduos, seja em protestos, denúncias ou situações envolvendo crianças.

O recurso, “Blur Faces”, deverá ser selecionado na configuração “Video Enhancement” logo após o vídeo ter sido carregado no site. A seguir, a tecnologia será capaz de identificar rostos que aparecem no vídeo e os deixará borrados e, portanto, irreconhecíveis. Antes da publicação, é possível assistir a uma prévia de como o vídeo vai ficar.

Não há a opção de colocar o efeito manualmente; logo, se a ferramenta não identificar um dos rostos, a única opção do usuário é marcar o vídeo como privado.

Segundo o site, a ferramenta pode ajudar as pessoas a compartilhar imagens pessoais de forma mais ampla e menos receosa, além de ser útil para divulgar imagens de denúncia. O Youtube disse ainda que o recurso é o primeiro passo para proporcionar anonimato visual, o que sugere que possam ser disponibilizadas pelo site outras máscaras e filtros em breve.