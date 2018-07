Site de vídeos do Google estreia novo layout dando destaques a canais e vídeos compartilhados no Google+ e Facebook

MADRI/SÃO FRANCISCO – O YouTube apresenta nesta sexta-feira, 2, um novo design “mais limpo e simples” para facilitar a busca e a inscrição em canais temáticos, além de intensificar seu caráter social e oferecer mais opções de personalização, informa a companhia em seu blog oficial.

A nova aparência da página principal agora tem um menu personalizado com os canais assinados pelo usuário, janelas que mostram os vídeos mais populares e também opções para compartilhar materiais nas redes sociais – rivais – Google+ e Facebook.

O YouTube explica que os canais também foram redesenhados para deixar a busca de vídeos mais simples e precisa.

“Como muitas pessoas fazem uploads de conteúdos no site de forma diferente, criamos novos modelos de canais para responder às suas necessidades, tanto daqueles que postam um vídeo por semana quanto dos que têm que procurar entre milhares de vídeos”, informa a empresa no blog.

O esforço em destacar canais surge algumas semanas depois de o YouTube ter investido US$ 100 milhões em programação original por cerca de 100 celebridades, empresas de mídia e de vídeo. A maioria desses canais vão estreiar no ano que vem. O YouTube espera com isso aumentar seus lucros por meio de mais propagandas.

