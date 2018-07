1. Abra qualquer vídeo do YouTube

2. Na URL, substitua o termo watch por warp.swf. Exemplo: http://www.youtube.com/warp.swf?v=kRX0AQKFtwU&feature=sub

A interface mostra os vídeos relacionados àquele que você decidiu assistir de maneira mais gráfica e interativa, com bolinhas que orbitam entre si. Para assistir os vídeos, basta clicar e o player abre na própria tela, no meio da “nuvem” de bolinhas. A estrutura se assemelha ao esquema de mapa mental, lembrando redes neurais, e mantém até links na parte de cima da tela que indicam os principais vídeos que geraram as ligações.