Dado Ruvic/Reuters YouTube vai esconder número preciso de assinantes de canais

A partir deste mês o YouTube deixará de mostrar o números exato de inscritos em canais da plataforma. A contagem passará a mostrar apenas números aproximados: se um canal tem 6.344.700 inscritos, esse total será abreviado para 6,34 milhões. O YouTube segue a tendência de outras plataformas: atualmente o Instagram está testando o fim da contagem em sete países, incluindo o Brasil, e o Facebook também está estudando esconder as curtidas.

O serviço de vídeos do Google anunciou a mudança em maio deste ano. Em comunicado nesta sexta-feira, 30, o YouTube disse que a mudança aborda preocupações de criadores de conteúdo sobre estresse e bem-estar. “Esperamos que isso ajude os criadores de conteúdo a contarem suas histórias, com menos pressão em relação a números”, disse a empresa.

Contas com menos de mil inscritos continuarão com a exibição exata dos números.

Alguns usuários criticam o fim dos números de audiência. No caso do Instagram, após a implementação da mudança, algumas pessoas começaram até a burlar as restrições. Toda essa movimentação ocorreu mesmo com o Instagram sendo apontado como a pior rede social para a saúde mental dos usuários.