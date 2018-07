SÃO PAULO – Era mais um dos inúmeros vídeos de gatinho disponíveis no YouTube. Neste caso, uma hora de sons de um gato ronronando. O conteúdo entretanto foi enquadrado pelo monitoramento de direitos autorais do site.

O vídeo foi criado pelo usuário Digihaven, que gravou seu gato Phantom ronronando. Mas, de acordo com a tecnologia do YouTube conhecida por Content ID, em algum ponto do vídeo existe conteúdo pertencente às editoras musicais EMI e PRS. A retirada aconteceu um ano depois de o vídeo ter sido colocado no site.

Segundo a mensagem enviada pelo YouTube ao usuário (acima), o vídeo postado utiliza ilegalmente uma música chamada “Focus”. A mensagem chega a especificar o ponto onde acontece a infração. O vídeo não foi retirado do ar, mas foi desabilitada sua capacidade de monetização (render ao autor porcentagem da publicidade que roda antes do vídeo começar).

O caso chama a atenção para os erros que a inspeção mecanizada do YouTube pode cometer. A varredura robotizada pode processar milhões de supostas infrações de copyright sem que um olho humano faça qualquer conferência.

Digihaven colou uma mensagem irônica em cima do vídeo onde questiona: “A EMI Music diz que é dona do meu gato e deste vídeo?!?!?!… você não roubaria um gato. Bom, a EMI fez isso!”