O museu Guggenheim formou parceria com o YouTube, em uma aliança que reflete a crescente influência da nova mídia como forma de arte. As duas organizações criaram o “YouTube Play“, cujo objetivo é descobrir e destacar o trabalho de artistas que trabalhem com vídeo online.

Na segunda-feira, uma lista inicial de 125 artistas e seus vídeos foi lançada no YouTube.com e em quiosques nos museus Guggenheim de Nova York, Berlim, Veneza e Bilbao. Eles foram selecionados entre mais de 23 mil trabalhos inscritos no YouTube, vindos de 91 países.

Nancy Spector, diretora assistente e curadora chefe da Guggenheim Foundation, disse que o museu havia se interessado pelo projeto porque estava fascinado “pela ideia de ver como o vídeo online está emergindo enquanto forma de arte com vida própria”. “É uma questão, não uma declaração”, disse. “Por isso, vale a pena considerá-la”.

O YouTube Play representa o mais recente esforço do site de vídeo para estender as fronteiras de diversas formas de arte, e se segue a iniciativas como a YouTube Symphony Orchestra e o projeto cinematográfico “Life in a Day”.

Um júri de 11 integrantes – incluindo o cineasta Darren Aronofsky, o grupo musical norte-americano Animal Collective e o artista visual japonês Takashi Murakami – reduzirá os 125 vídeos aos 20 finalistas.

Em 21 de outubro, os 20 nomes serão anunciados e verão seus trabalhos apresentados no museu Guggenheim de Nova York. Os museus Guggenheim de Berlim, Bilbao e Viena também destacarão os trabalhos.

Murakami afirmou que as inovações tecnológicas causaram “drásticas mudanças tanto na forma quanto na disseminação da expressão artística”.

“O YouTube é um meio de comunicação com um mundo mais amplo e, nós artistas, já não podemos nos definir como artistas simplesmente por descobrir algo de especial e apresentá-lo ao público sozinhos”, disse Murakami. “Dessa forma, o YouTube incitou uma revolução”, acrescentou.

Entre os 125 semifinalistas estão a banda de rock OK Go; a enxadrista Jennifer Shahade, duas vezes campeã da modalidade nos Estados Unidos; e Joe Penna, o oitavo usuário mais acompanhado do YouTube, mais conhecido como MysteryGuitarMan.

