SÃO PAULO – O YouTube anunciou em seu blog oficial que deu início a auditorias regulares em vídeos em busca de falsas contagens de visualizações.

Segundo o texto do anúncio, “quando alguns maus atores tentam enganar o sistema… eles estão sabotando “uma das qualidades mais importantes e únicas do YouTube”.

A empresa explica que irá periodicamente validar a contagem de um vídeo e remover “visualizações fraudulentas” à medida em que forem descobertas. O YouTube, porém, avisa que não espera que a nova prática alcance mais que uma “fração minúscula” de vídeos no site.

O comunicado termina avisando usuários do YouTube para serem “extremamente cuidadosos” quando trabalharem com empresas de marketing externas. “Infelizmente, algumas delas irão lhe vender visualizações falsas”, conclui o texto, que remete para posts do site sobre trabalhar com fornecedores externos e aumentar visualizações.

Em dezembro, o YouTube deletou dois bilhões de visualizações falsas de vídeos postados pelas gravadoras UMG, Sony/BMG e RCA, incluindo clipes de artistas como Nicki Minaj, Chris Brown, Beyoncé e Michael Jackson.