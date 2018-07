Empresas renovaram acordo para que os vídeos musicais do Vevo possam ser vistos no YouTube

SÃO FRANCISCO – O YouTube, controlado pelo Google, afirmou nesta quarta-feira,3, que fez um investimento no Vevo, site de vídeos de músicas que fornece alguns dos conteúdos mais populares do YouTube.

Foto: Reprodução

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Ambos também renovaram a parceria que permite ao YouTube disponibilizar vídeos musicais do Vevo, com as duas empresas compartilhando a receita publicitária.

O acordo original foi fechado em 2009 e terminou em dezembro, mas foi temporariamente renovado enquanto as duas companhias negociavam uma renovação. As empresas não forneceram detalhes sobre os termos do acordo.

O tamanho do investimento, que o YouTube não revelou, é de US$ 40 milhões a US$ 50 milhões, de acordo com a Billboard.

O Vevo, que é uma joint venture de propriedade da Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Abu Dhabi Media, não retornou pedidos de comentários.

/ REUTERS