Iniciativa quer ajudar criadores de conteúdo e chega ao ar com 150 arquivos; site convida músicos a enviarem colaborações

SÃO PAULO – O YouTube divulgou na quarta-feira, 25, um serviço que pretende ajudar os criadores de conteúdo a aumentarem o poder de seus vídeos: uma biblioteca de música com direitos autorais livres, para serem utilizados em quaisquer trabalhos criativos.

A iniciativa foi anunciada no Blog dos Criadores, e chega ao ar com 150 arquivos, que podem ser baixados em arquivos MP3 com bitrate 320 kbps.

Além disso, o site auxilia os criadores , dividindo os temas sonoros em duração, arranjo, gênero e ‘clima’.

O YouTube ainda convida seus usuários a mandarem suas próprias contribuições para o serviço, através de uma página específica.