Escola de Criadores de Conteúdo ganha versão em português com curso online de 18 horas de duração

SÃO PAULO – Há tempos o Google vem investindo em meios de melhorar a qualidade do conteúdo colocado no ar no YouTube – e o Brasil, quinto maior mercado de vídeo online do mundo segundo a Comscore, é um dos focos da estratégia.A mais recente novidade neste sentido é a chegada ao País da Escola de Criadores de Conteúdo, com cursos online gratuitos e traduzidos em português para os criadores de conteúdo em vídeo que queiram melhorar sua presença na plataforma.

O site já está com inscrições abertas -para o curso “Maximize seu Canal”, que abordará alguns aspectos do novo design do site, explicará como a plataforma pode ajudar criadores a atrair mais inscritos e mais audiência, e oferecerá suporte para quem queira renovar seu canal. O curso começa dia 30 de setembro e terá duração de 18 horas. A versão em inglês do curso já teve mais de 40 mil alunos.

Além do curso online, o YouTube já lançou uma versão em português dos famosos Playbook Guides, série de manuais com boas práticas, dicas e estratégias específicas para melhorar a qualidade e a visibilidade de um vídeo. A empresa também promove eventos com colaboradores e criou estúdios em alguns países.