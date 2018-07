Série Playbook Guides ensina estratégias para produção de conteúdo em áreas específicas, como música, esportes, educação, e para empresas de comunicação e sem fins lucrativos

SÃO PAULO – O Google lançou uma série de guias em PDF para quem utiliza o YouTube dar mais relevância ao conteúdo postado na rede de vídeos. A série Playbook Guides fornece uma série de sugestões de boas práticas, dicas e estratégias específicas para melhorar a qualidade e a visibilidade de cada tipo de conteúdo compartilhado na rede. Os títulos são divididos em música, esportes, educação, empresas de comunicação e sem fins lucrativos.

O YouTube já possuía um outro “manual de instruções” genérico, com dicas básicas para otimizar o uso da ferramenta. A diferença dessa vez foi a segmentação com dicas específicas para cada área.

Por exemplo, no guia sobre música, além de dar dicas de como aumentar as chances de um vídeo ser localizado na busca, o guia também ensina a criar ações promocionais para lançamento de um álbum no YouTube, criando teasers, vídeos promocionais e publicando entrevistas. Em educação, dá sugestões de formas diferentes de ensinar um conceito e aumentar o engajamento dos alunos.

Ao final, cada guia apresenta sugestões de outras fontes de informação que possam ajudar o usuário a melhorar a qualidade do conteúdo produzido.

Os guias fazem parte de uma estratégia mais ampla do Google para elevar a qualidade do material postado no YouTube. A empresa quer aumentar o seu catálogo de títulos de alta qualidade para competir com o material produzido pelas empresas de TV.

