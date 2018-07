A partir desta quarta, 10, os usuários do YouTube que quiserem um controle mais rígido dos vídeos disponíveis para assistir no site podem usar o Safety Mode. O novo filtro, que serve como um controle a mais para os pais preocupados ou mesmo para quem tem estômago mais sensível, barra vídeos violentos ou de alguma forma inadequados. Veja no vídeo abaixo como habilitar o Safety Mode:

É importante lembrar que o YouTube já se esforça para manter os vídeos realmente inapropriados fora do site. Mas mesmo o Safety Mode não deve ser o suficiente para manter as crianças longe dos vídeos que seus pais não querem que elas assistam. Desabilitar o Safety Mode é tão fácil quanto habilitá-lo.