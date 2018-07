CDs e DVDs já eram faz um tempo. O debate agora é sobre o fim do mp3 e a ascensão e predomínio do streaming. E o sistema de ouvir músicas e assistir filmes sem precisar baixá-los ganhou um fortíssimo aliado: o YouTube.

O site de vídeos mais popular do mundo irá colocar, a partir desta sexta-feira, 22, cinco filmes independentes para serem “alugados de forma online”, em uma ação conjunta com o festival Sundance de cinema. Cada filme irá custar US$ 3,99 e ficará disponível até dia 31 de janeiro, quando o festival acaba.

O blog MediaMemo afirmou em dezembro que o Google, dono do YouTube, vem conversando com os grandes estúdios de Hollywood visando lançar um serviço de streaming pago de filmes e séries.

Os filmes que estrearão o sistema de cobranças do YouTube são: Bass Ackwards, One Too Many Mornings, Homewrecker, Children of Invention e The Cove, do qual você já confere o clipe ai embaixo.