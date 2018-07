YouTube negocia para oferecer serviço pago de filmes na íntegra

O New York Times revelou em sua edição de hoje que o YouTube – site mais popular do mundo para streaming de vídeos – está em negociações com grandes estúdios hollywoodianos para oferecer filmes completos, sob demanda e por um pequeno custo ao espectador. Com isso, o site passaria a concorrer diretamente com o Netflix, e com serviços similares oferecidos pela Amazon e Apple.

