Executivos do YouTube estão negociando com grandes estúdios de Hollywood para começar um serviço de aluguel de filmes por streaming. Por enquanto, a venda de vídeos está no ar em fase experimental, com apenas cinco filmes independentes exibidos no festival de Sundance (U$3, 99 cada, por até 48 horas).

Segundo matéria da BusinessWeek, o site de vídeos do Google quer ampliar o negócio em parceria com companhias cinematográficas, mais ou menos nos moldes do que já faz a maior locadora dos Estados Unidos, a Netflix.

Apesar de uma declaração do vice-presidente de conteúdo do Google, David Eun, de que a empresa estaria negociando até com “não só com grandes companhias, mas também com cineastas e startups”, o alvo é mesmo a nata de Hollywood. O blog Mashable lembra que o site tem parcerias (que ainda não saíram do papel) com Lionsgate, Sony e Warner Brothers.

O streaming pago de filmes faz parte das novas estratégias do YouTube para gerar renda com parcerias, como já foi feito no final de dezembro, quando quase todas as grandes gravadoras se uniram para criar um site próprio dentro do YouTube, o Vevo.