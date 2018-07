Pesquisa mostra que site é a principal fonte de consumo de músicas, à frente de rádios e CDs

Jovens ouviam música pelo rádio. CDs. MTV. Agora é definitivamente a vez do YouTube. Uma nova pesquisa divulgada pela Nielsen mostrou que o YouTube é a forma preferida dos jovens americanos com menos de 18 anos consumirem música.

Dos 3 mil adolescentes ouvidos pela Nielsen, 64% disseram que usam o YouTube para ouvir música. A enorme quantidade de conteúdo no site o torna mais popular do que serviços focados em música – e é um reflexo da tendência juvenil de ‘ver’ a música, fórmula do sucesso da MTV nos anos 80 e 90 (e que agora começa a dar sinais de esgotamento, testando fórmulas para tentar retomar o sucesso do passado).

O YouTube também é mais popular do que o rádio (utilizado por 56% dos consumidores) e CDs (utilizados por 50% dos jovens). O iTunes já é popular: 53% já ouvem músicas compradas pelo serviço da Apple. Não há dados sobre sites de streaming focados em música, como Grooveshark e Spotify, mas 17% dos jovens disseram usar programas de compartilhamento de arquivos.

O consumo pago de música é alto: 72% disseram ter comprado música no último ano, em uma média maior do que em outras idades. Metade deles usaram o cartão de presente do iTunes.

No celular, a maioria dos consumidores usam players de música (54%). Mas uma boa parcela deles, 47%, usa app de rádios. Apenas 26% dos usuários têm aplicativos de compras de música.

O rádio ainda tem um papel importante na descoberta de novas músicas: 48% dos adolescentes usam essa mídia para escutar novos sons. Dez porcento deles seguem as recomendações dos amigos e 7% exploram pelo YouTube.

Indústria em crise? Não para a Nielsen. “A acessibilidade da música têm visto uma tremenda expansão e diversificação. Com tantas maneiras de comprar, consumir e descobrir boa música, não surpreende que o consumidor continue acessando e aproveitando música em grande número”.