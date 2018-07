Serviço mais específico viria para concorrer com Spotify, Rdio, Pandora e outras do ramo

SÃO PAULO – O YouTube deve lançar um serviço de assinatura de streaming para música até o fim do ano. A novidade funcionaria em parceria com o atual serviço de música paga do Google, o Play.

Enquanto o Play segue um formato parecido com a loja de música iTunes, da Apple, o novo serviço do YouTube teria o modelo atual do site de vídeos: conteúdo gratuito com propaganda. A diferença seria a possibilidade de assinatura para um serviço com mais recursos e sem propaganda.

Uma fonte não identificada do YouTube declarou à revista Fortune que alguns criadores gostariam de ter um fluxo de receita com assinantes e eles estão olhando por isso.

De acordo com as fonte anônimas da Fortune, uma das parceiras do Google nesse no novo projeto é a Warner Music Group, que no ano passado teve 25% do seu lucro no mercado digital na área de streaming.

A dúvida no momento seria o modo de funcionamento: o modelo gratuito baseado em anúncios igual ao YouTube tradicional é a melhor saída? Ou apostar em assinaturas como todos os outros?

Uma das maiores fontes de audiência do YouTube são os vídeos de música. Foi no site que nasceram hits como o Gagnam Style ou Harlem Shake. De acordo com pesquisa da Nielsen, 64% dos adolescentes utilizam o YouTube como forma principal de escutar e descobrir música.

Atualmente o YouTube já pode ser considerado um dos maiores serviços de streaming do mundo. No entanto não faz qualquer tipo de cobrança, apostando apenas no modelo de anunciantes, onde apenas uma parcela do lucro volta para a indústria musical. Um modelo não tão lucrativo quanto lojas digitais ou assinaturas.

