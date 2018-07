ISTAMBUL – O YouTube apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional da Turquia para levantar o fechamento do popular site de vídeos, inacessível no país há dez dias, informa nesta segunda-feira o jornal “Hürriyet”.

O advogado da empresa, Gönenç Gürkaynak, enviou uma solicitação individual ao tribunal para pedir a suspensão do fechamento, depois que o Tribunal respondeu positivamente a uma reivindicação similar de três cidadãos turcos a respeito do Twitter.

O YouTube foi bloqueado em 27 de março, pouco depois que o canal divulgou a gravação de uma conversa entre altos cargos turcos que supostamente debatiam as opções de provocar uma guerra com a Síria.

O governo turco argumentou dias depois o fechamento com a necessidade de “garantir a segurança dos cidadãos, dos altos cargos e da República da Turquia contra as escutas ilegais realizadas mediante espionagem”.

Na sexta-feira passada, após um recurso da União de Colégios de Advogados da Turquia, um tribunal de primeira instância de Ancara revogou a ordem de fechamento geral do YouTube, mantendo unicamente o bloqueio a 15 contas individuais, mas durante o fim de semana, um tribunal penal da mesma cidade anulou a sentença.

A batalha jurídica chega depois que na quarta-feira passada os juízes do Tribunal Constitucional declararam ilegal o fechamento geral do Twitter, por “violar as liberdades individuais”.

Um dia depois, as autoridades turcas cumpriram a sentença e abriram o acesso, bloqueado na Turquia desde 20 de março.

Apesar disso, o primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que a decisão do Tribunal, apesar de que devia ser acatada, não era na sua opinião “nem correta nem patriótica”.

O magistrado chefe do Tribunal, Hasim Kiliç, se recusou hoje em entrevista à entrevista “Hürriyet” avaliar as “reações emocionais” à sentença, mas ressaltou que a decisão havia sido tomada por unanimidade.

/EFE