Ao mesmo tempo em que pesquisas mostram que em média todo internauta vê pelo menos um vídeo do site por dia, o produto do Google tem uma previsão de prejuízo para 2009, feita pelo Credit Suisse, de 470 milhões de dólares.

A nova aposta do Google já entrou no ar, em fase de testes. Por enquanto, em um pequeno percentual de vídeos você já terá que escolher: ou logo de cara assiste a um vídeo promocional (que o YouTube cede para quem queira preencher esse espaço) ou agüenta chamadas menores durante o streaming. Se vingar, o projeto promete atingir todos os vídeos armazenados no banco de dados.

Os usuários, menos mal, poderão ao menos ‘escolher’ a que propaganda assistir. “Estamos constantemente testando uma grande variedade de opções para achar o modelo certo de publicidade para o YouTube. Pensamos que, se dermos voz aos usuários do site, isso pode ajudar nos nossos esforços”, disse o Google no seu blog oficial.

Será difícil assistir um vídeo em paz. Já que não temos escolha, vocês preferem o que: ‘matar’ as propagandas antes de começar seu vídeo preferido ou esperar que elas o interrompam?