O YouTube irá transmitir ao vivo os festivais Lollapalooza e Austin City Limits. O Google anunciou nesta sexta-feira, 22, que irá transmitir online os festivais, dois dos maiores do verão do hemisfério norte. O YouTube já transmitiu festivais como o Bonnaroo (Tennessee), o Outside Lands (San Francisco) e o Coachella (Califórnia).

O Lollapalooza e o Austin City Limits serão apresentados com cobertura ao vivo de vários de alguns de seus palcos. A transmissão será patrocinada pela Dell e pela Advanced Micro Devices.

O festival Lollapalooza ocorre do dia 5 ao dia 7 de agosto, reunindo artistas dos mais variados, entre eles Muse e Coldplay (confira a programação aqui). Os shows que o YouTube transmitirá ainda não foram anunciados. Já o Austin City Limits ocorre entre os dias 16 e 18 de setembro, trazendo Kanye West, Stevie Wonder e Arcade Fire.

