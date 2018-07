Será o quarto estúdio do tipo no mundo a ser lançado pelo Google para aumentar a qualidade dos canais no site

SÃO PAULO - O Google anunciou que vai inaugurar um estúdio do YouTube em Nova York em outubro de 2014. Este será o quarto espaço do tipo inaugurado pela empresa com o intuito de se tornar um centro de apoio para criadores parceiros do site produzirem conteúdo de melhor qualidade.

O espaço ficará no distrito de Chelsea e qualquer pessoa que participar do Programa de Parceria do YouTube – pelo qual os produtores de conteúdo são remunerados pelos anúncios exibidos em seus vídeos – poderá utilizar os recursos do estúdio para gravar vídeos com equipamentos e recursos profissionais.

O Google também organiza workshops e outros eventos para treinar seus parceiros.

O YouTube tem estúdios próprios em Tóquio, Londres e em Los Angeles.

