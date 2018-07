O YouTube anunciou nesta quinta, 29, que aumentou o limite para os minutos dos vídeos de não-parceiros (ou seja, a maioria dos mortais que têm conta no site e sobem vídeos lá). Antes, seus vídeos podiam ter no máximo 10 minutos. Agora, o limite subiu para 15.

E a mudança não tem a ver com aumento de estrutura de servidores. A maior tolerância com a duração dos vídeos só pôde acontecer porque o YouTube toma várias medidas de proteção aos direitos autorais, como o Content ID System (que identifica e dá controle dos vídeos infratores aos seus reais donos). Com as políticas, é menos provável que usuários subam pedaços grandes de filmes e programas de TV sem premissão. Por isso, eles podem aumentar a tolerância.

Para comemorar a mudança, o YouTube está lançando um concurso – o ’15 Minutes of Fame’. Para participar, é preciso enviar um vídeo de 15 minutos, colocar nele a tag ‘yt15minutes’ e fazer upload no dia 4 de agosto. Os vídeos escolhidos serão exibidos na home do site.