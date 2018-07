#$%#%$%#*@!!!!!!!!! | Essa carinha aí em cima fecha quase todas as histórias em quadrinhos do 4chan em que alguém acaba se dando mal

Ninguém é mais confiante do que ele | Seguindo o espírito do fórum, o ‘anônimo’, seja lá quem ele for, virou personagem mítico

Espertinho! | Alguém se gabando, se achando esperto ou… Sei lá! Essa carinha feia aparece mesmo sem motivo. Nonsense puro

Saiu gato na noto, hein… | Um gato, uma situação inusitada e uma frase perspicaz. Tudo junto em uma foto. Eis a essência do Lolcat

Onde está seu Deus agora?!?! | O ‘Raptor Jesus’ é exatamente isso aí do lado. E sem explicação alguma: a imagem fala por si mesma

Ursinho “carinhoso” | Pedobear, ursinho usado para atrair crianças, aparece se o assunto da conversa começa a descambar para a pedofilia

Candle… Quê? | Em Freakazoid, Candlejack some com quem disser seu nome. No meme do 4chan, acontece a mesma coisa

Chocolate Raaaaain | O homem, a voz, o meme. Ele abriu a garganta, mostrou sua voz grave e bizarra, e entrou para a história – do 4Chan