O aplicativo de vídeo chamadas Zoom enfrenta instabilidade na manhã desta segunda-feira, 24. Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas, dizendo que não era possível acessar o serviço na versão web do aplicativo em todo o mundo. A empresa já observou o problema e informou que segue tentando corrigir a situação.

Os primeiros relatos do não funcionamento da plataforma em sua versão web ocorreram às 9h desta segunda-feira, segundo o site DownDetector. Usuários que tentaram acessar o aplicativo no computador para reuniões ou aulas online disseram que um erro aparecia na tela, relacionado com a conta Zuora, empresa provedora de softwares que tem o Zoom como cliente.

We have received reports of users being unable to start and join Zoom Meetings and Webinars. We are currently investigating and will provide updates as we have them. We sincerely apologize for any inconvenience. Please follow https://t.co/aqz5nS7fZY.