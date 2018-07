A fabricante chinesa, que estuda produzir tablet no Brasil, prevê um aumento de até duas vezes no número de vendas de celulares

FOTO: Albert Gea/Reuters

HONG KONG – A ZTE, quarta maior fabricante de celulares do mundo, previu que suas vendas de celulares inteligentes no mundo serão pelo menos duas vezes maiores neste ano. A companhia, que quer aumentar as margens no setor, deve lançar na China este ano smartphones que rodam Windows.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Estados Unidos e China serão os motores de nossas vendas de smartphones”, declarou o diretor de estratégia para celulares, Lv Qianhao.

Lv disse que as vendas de smartphones da ZTE foram muito além da meta de 12 milhões de unidades no ano passado, depois que a companhia de Shenzhen se voltou para aparelhos com tecnologia de ponta para aumentar as margens de lucro.

A ZTE, que também é a segunda maior fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicação, compete com chinesas como Huawei e internacionais como Nokia e Samsung Electronics em celulares e tablets.

A fabricante foi a quarta maior de telefones celulares no terceiro trimestre, segundo as consultorias IDC, ABI Research e Strategy Analytics. O Gartner, no entanto, colocou a ZTE em quinto lugar no ranking, com participação de 3,2%, após Nokia, Samsung, LG Electronics e Apple.

Quase todos os smartphones da ZTE rodam com o Android, do Google, mas a companhia quer lançar na China aparelhos que usem o sistema operacional da Microsoft, até o terceiro trimestre. Nos Estados Unidos, a empresa lançou smartphones com Windows no segundo semestre de 2011.

/ REUTERS

Leia mais:

• ZTE planeja produzir tablet no Brasil em agosto

• Chinesa ZTE quer 15% do mercado brasileiro de smartphones