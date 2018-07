Companhia chinesa almeja crescimento de 50% face a 2013, tentando brigar com Samsung e Huawei

HONG KONG – A fabricante chinesa de smartphones ZTE quer vender mais de 60 milhões de smartphones no mundo este ano, conforme tenta ganhar participação em um mercado muito competitivo dominado por Samsung e Apple.

A companhia listada em Shenzhen vendeu cerca de 40 milhões de smartphones no ano passado, disse para repórteres o vice-presidente sênior, Zhang Renjun, em um evento da empresa nesta quinta-feira.

A ZTE, que compete com a Huawei Technologies nos negócios de dispositivos móveis e de equipamentos de telecomunicação, saiu da lista das cinco maiores vendedoras de smartphones no ano passado, segundo dados de terceiro trimestre do IDC e da Gartner.

Em seu mercado doméstico na China, o maior mercado de telefonia móvel com mais de 1 bilhão de assinantes, a ZTE compete com a Samsung e a Apple, como também as conterrâneas Lenovo, Huawei e a Xiaomi.

/ REUTERS