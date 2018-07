Facebook pode lançar suas ações na bolsa em setembro de 2012, mas até lá o foco é no desenvolvimento de produtos

SÃO PAULO – O Facebook aumentou mais uma vez o prazo para lançar sua oferta pública inicial de ações (IPO), agora planejada para setembro de 2012 diz uma reportagem publicada no Financial Times, embora a real razão deva ter mais a ver com o momento atual do mercado. Estima-se que o Facebook possa ser avaliado em cerca de US$ 66,5 bilhões depois de abrir seu capital na bolsa.

Por enquanto, executivos da rede social estão mais preocupados em mudar a imagem da empresa em relação ao respeito à privacidade dos seus usuários, ponto muito criticado devido ao histórico do Facebook e lançar novidades e simplesmente não pedir autorização para ativá-las. Nas últimas semanas, o site anunciou uma série de mudanças no seu código, que ganhou uma nova política de privacidade – há mais controle para o usuário definir o que é público ou privado – e novos recursos, como o que possibilitará que se “siga” os feeds de um perfil, como no Twitter.

O Facebook não anuncia seus lucros, mas o Financial Times estima que eles estejam em cerca de US$ 2 bilhões por ano. Assim como a companhia, empresas como Groupon e Zynga, que também estudam lançar ofertas públicas de ações, vêm atrasando o plano por causa da turbulência no mercado norte-americano.