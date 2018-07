CEO aproveita roadshow de IPO do Facebook para apontar mobilidade como foco de 2012

PALO ALTO – O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerbeg, apresentou metas para 2012 a investidores no Vale do Silício no roadshow da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da empresa, dizendo que sua maior prioridade é a melhora do aplicativo para celulares da rede social.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Cerca de 200 investidores compareceram a uma apresentação do IPO em Palo Alto, California, onde puderam questionar Zuckerberg e seus funcionários. O mercado se mostrou preocupado com a habilidade da companhia de gerar receita a partir de seus usuários em celulares, o que é considerado crucial para manter o crescimento a longo prazo.

O Facebook pretende captar 10,6 bilhões de dólares, superando os IPOs de empresas como o Google e concedendo à maior rede social do mundo um valor de mercado de 96 bilhões de dólares, próximo ao da Amazon.

Na quinta-feira, uma fronte próxima ao processo disse à Reuters que a demanda pelo IPO já supera a oferta, uma semana antes da precificação final da operação.

/ REUTERS