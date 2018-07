Fundador do Facebook disse garantir vistos de permanência para imigrantes ilegais é importante para o futuro dos EUA

SÃO FRANCISCO – O CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, falou pela primeira vez publicamente em defesa de uma reforma nas leis de imigração dos Estados Unidos, uma questão sobre a qual ele tem trabalhado nos últimos meses nos bastidores.

Foto: Jim Young/Reuters – 20/4/2011

O bilionário de 29 anos deu sua opinião sobre o assunto na noite de segunda-feira, 5, em São Francisco durante a pré-estreia de Documented, um documentário autobiográfico feito pelo ativista e jornalista Jose Antonio Vargas.

Vestindo sua roupa tradicional, com moletom e tênis, Zuckerberg refutou a ideia de que ele e outros líderes do Vale do Silício estão apenas tentando assegurar vistos de trabalho para trabalhadores da indústria de alta tecnologia.

“Acreditamos que isso é realmente importante para o futuro do nosso país — e para nós fazermos aquilo que é correto”, disse Zuckerberg a centenas de participantes, incluindo a líder minoritária na Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, e o prefeito de São Francisco Ed Lee.

Zuckerberg e seu ex-colega de quarto na Universidade Harvard Joe Green recentemente fundaram a organização Fwd.us para defender a facilitação da obtenção de visto para quase 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos. Mas na segunda-feira foi a primeira vez que Zuckerberg falou sobre o assunto em público.

O fundador do Facebook disse que ele tomou conhecimento da necessidade de mudança do sistema de imigração quando fazia um trabalho voluntário ensinando empreendedorismo em uma escola da cidade de Menlo Park, onde está a sede do Facebook. Muitos dos estudantes do curso foram viver nos Estados Unidos ilegalmente.

“Independentemente de onde eles nasceram, eles (os estudantes) serão os empreendedores do futuro e as pessoas que vão criar empregos neste país”, disse Zuckerberg à plateia. “Esses são questões que afetam não somente parte da indústria, mas todo o país.”

/ ASSOCIATED PRESS