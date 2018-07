O dono do Facebook tem mais seguidores na rede social do que o próprio CEO do Google, Larry Page

O CEO tem 21.213 seguidores atualmente no Google+. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, é o usuário mais popular da rede social ‘inimiga’, o Google+. O site SocialStatistics mede esse fator dentre os usuários do Plus. O critério não é o número de amigos, que Mark tem apenas 39 até o momento, mas a quantidade de usuários que o seguem. Zuckerberg tem 21.213 seguidores, 6.415 a mais do que o segundo colocado que, ironicamente, trata-se de Larry Page, o CEO do Google. Além dele, do Google ainda estão o engenheiro Vic Gundotra (na terceira posição) e o cofundador Sergey Brin (em quarto lugar).

O Google+ foi lançado na terça-feira, 28, da semana passada. Não muito tempo depois surge na rede o perfil de Zuckerberg, causando alvoroço e fortes suspeitas de que a conta fosse falsa. Neste sábado, um blogueiro enviou uma mensagem para o dono do Facebook para confirmar a veracidade do perfil no Plus. Zuckerberg em pessoa respondeu com apenas uma frase, um tanto quanto irritada: “Por que as pessoas estão tão surpresas por eu ter uma conta no Google?”.

Faz sentido. Qual é o problema de o dono de uma rede social habitar a da rival? Seja para socialização ou “espionagem”, Zuckerberg parece ‘curtir’ o novo ambiente. Aliás, o CEO já tem o costume de testar demais sites de relacionamento há algum tempo. Seu perfil no Twitter, por exemplo, parece ter sido criado no início de 2009 e conta com quase 100 mil seguidores. A diferença é que por lá Zuckerberg parece não ter curtido muito, já que parou com a brincadeira em menos de um mês, e sua página está abandonada lá desde então. Será que com o Google+ vai ser assim também?

Veja o ranking completo aqui

