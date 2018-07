Depois de ter sua história contada no cinema em A Rede Social e de aparecer entre seus genéricos no Saturday Night Live, Mark Zuckerberg chegou aos quadrinhos. Lançado pela Bluewater Productions, o livro de quadrinhos Mark Zuckerberg: Creator of Facebook (48 páginas), do jornalista Jerome Maida, chegou nesta quarta-feira, 23, às lojas dos Estados Unidos ao preço de US$ 6,99.

Mais uma vez, é contada a história da fundação da rede social, já retratada no livro Bilionários por Acaso (de Ben Mezrich) e no próprio filme dirigido por David Fincher, mas revê os papéis do brasileiro Eduardo Saverin — antes visto somente como o ‘bonzinho’ por ser a sua versão a contada — e de Sean Parker, do Napster.

“Certo ou errado, Mark lidou de maneira dura com algumas pessoas para chegar a onde está hoje. Como vemos, ele deixou muitas pessoas se sentindo traídas. Mas eu tentei ser justo”, disse Maida.

Veja algumas páginas do seu quadrinho:

A capa:

O início do interesse por programação e a primeira investida da Microsoft:

Eduardo Saverin, “filho de ricos imigrantes que fugiram do Holocausto para o Brasil”: