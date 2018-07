Zuckerberg não está mais entre os 40 mais ricos do mundo

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

Agora o dono do Facebook é dono de “apenas” US$ 15 bilhões. FOTO: Yuriko Nakao/Reuters

SÃO PAULO – O cofundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, não está mais entre as 40 pessoas mais ricas do mundo, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg. Na oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), ele aparecia na 29ª posição, com uma fortuna de US$ 19,4 bilhões. Hoje, pouco mais de uma semanas depois, o empresário tem US$ 14,7 bilhões.

A queda na fortuna é reflexo da reação dos investidores às ações da companhia, que acumulam queda de 25,81%. Os papéis da rede social encerraram esta quarta-feira, 30, em queda de 2,25%, cotados a US$ 28,19.

Mark Zuckerberg é dono de 503,6 milhões de ações. Na estreia de sua companhia em bolsa, com as ações a US$ 38, ele havia se tornado mais rico que os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page.

