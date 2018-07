Mark Zuckerberg está fazendo sucesso no mercado editorial. Depois de dois recém lançamentos sobre sua vida e a criação do Facebook – o livro The Facebook Effect, de David Kirkpatrick, lançado em junho nos Estado Unidos, e o filme A Rede Social, que chega ao Brasil em dezembro –, Zuckerberg irá estrelar um episódio dos Simpsons.

O CEO dará voz a si mesmo no episódio Loan-A-Lisa da próxima temporada (a número 22) da série. Nele, Lisa tentará arrecadar fundos para a nova empresa de bicicletas de Nelson. Durante uma convenção de empresários, os dois encontram Zuckerberg e ele os lembra de quantos bilionários famosos – inclusive ele mesmo – largaram os estudos.

O restante da trama ainda não foi divulgado, mas especula-se que Zuckerberg irá roubar a ideia de Lisa e fazer fortuna com ela – uma brincadeira com as polêmicas que envolvem o lançamento do Facebook. O episódio irá ao ar em outubro nos Estados Unidos, junto com o lançamento do filme A Rede Social por lá.

Perguntado pelo site Mashable sobre o assunto, Zuckerberg não confirma o episódio nem o enredo, mas diz acreditar que aparecerá em um episódio de Os Simpsons.

Foto: reprodução