“Em rede social que eu criei, ninguém me bloqueia”. Esse bem que poderia ser o novo lema de Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook. É isso mesmo. É impossível bloquear o perfil do jovem empresário na rede social.

No perfil de qualquer pessoa – sendo ela sua amiga ou não – está disponível o link “Denunciar/bloquear esta pessoa”. Uma vez bloqueada, a pessoa não pode mais te achar nas buscas do Facebook, ver seu perfil, acessar o conteúdo que você publica, ou te mandar mensagens. É um corte de relação completo e unilateral.

Mas, no Facebook, Mark Zuckerberg tudo vê. Ao tentar bloqueá-lo sempre a aparece a mensagem: “Erro geral de falha ao bloquear”. Já visto como avesso à privacidade e envolto em histórias de traição e hackers, Zuckerberg ganha mais um ponto para as especulações sobre sua vilania.

Foto: reprodução