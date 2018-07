IPO da empresa de games sociais pode ficar para novembro

NOVA YORK – A companhia de games sociais Zynga planeja há meses a data ideal para lançar a sua oferta pública inicial, permitindo que suas ações sejam vendidas na bolsa. Segundo uma reportagem publicada no último sábado pelo New York Post, no entanto, a IPO deve atrasar mais uma vez.

Citando duas fontes “familiarizadas com os negócios da Zynga”, o jornal disse que a empresa espera que as ações entrem no mercado o quanto antes, “mas que não está mais com pressa por causa das condições ruins do mercado atual”. Outra fonte afirmou que a oferta de ações pode ficar para novembro.

A Zynga, que ficou conhecida por causa de games como o Farmville, não quis comentar o caso. Estima-se que o IPO da empresa fique acime de US$ 1 bilhão.

